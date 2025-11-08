お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が7日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。過去に泥棒が入られた際に盗まれたものを明かした。「マンションで何階が好きですか?」というテーマから、自身が住んでいた階層の話題となり、小杉は「3階に住んだ時にあったのは泥棒に入られた。やっぱり（階層が）低いと」と、泥棒に入られたことを明かした。「10階ぐらいのマンションでも