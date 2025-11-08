Aぇ！groupの佐野晶哉（23）が声優を務めたアニメ映画「トリツカレ男」が7日、公開された。スポニチ本紙のインタビューに応じ「全てがつながる仕事はアイドルしかない。一生飽きないと思います」とアイドル業にトリツカレている充実ぶりを明かした。いしいしんじ氏の小説が原作のミュージカルアニメ。3月公開の中国アニメ映画「ヨウゼン」で初挑戦し、声優への思いが強まる中でオファーを受けた。幼少期に劇団四季「ライオンキ