新内閣の掲げる「責任ある積極財政」に対しては、財政規律を軽視することにならないか、との懸念が広がっていた。それが現実味を帯びてきたと言わざるを得ない。衆院予算委員会で質疑が始まり、高市政権の経済財政政策などに焦点があたった。高市首相は「責任ある積極財政」について、戦略的な財政出動で経済成長を促すことだ、と説明した。成長が実現すれば、政府債務残高の国内総生産（ＧＤＰ）比を引き下げられるとも強調