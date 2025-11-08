株価が５万円を超えたが、物価高に苦しむ国民の景気実感とは乖離（かいり）がある。企業は恩恵が幅広く広がるよう、経営改革を進めねばならない。日経平均株価は先月下旬、初めて５万円を突破した。バブル期の１９８９年１２月２９日に記録した３万８９５７円を上回ったのは、昨年２月である。そこからわずか１年８か月余りで大台に乗せた。コロナ禍後の大規模な財政出動と金融緩和による世界的な金余りが続き、資産価格が上