プロレスラーに復帰することを決めた人気ユーチューバーでタレントのフワちゃんが単独インタビューに応じた。昨年８月Ｘ（旧ツイッター）にタレントのやす子に対する不適切な内容を投稿して謝罪し活動休止に。７日、女子プロレス「スターダム」後楽園大会に電撃登場し、プロレスラーとして再スタートを切ることを宣言した。１２月２９日の両国国技館大会で再デビューが決定したフワちゃんが、空白の１年３か月をオール敬語で激白