嵐の櫻井翔（４３）が、２９日に日本テレビ系で放送される音楽特番「ベストアーティスト２０２５」の総合司会を務めることが７日、分かった。一年の総決算として、約４０組のアーティストが集結し、ヒット曲などからこの一年を振り返る恒例の特番。今回は２５回目の放送となるが、櫻井の司会は１７回目で番組に必要不可欠な存在となっている。もはや出演が“風物詩”となっているだけに、櫻井は「急に年末が迫ってきたな」と