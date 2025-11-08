オリックス・阿部翔太投手（３３）が「右殺しシュート」で活路を切り開く。今秋からサイドスローに挑戦中の右腕は７日、高知キャンプで初ブルペン。「直球の数値を見ても自然にシュートしている。右打者の内に投げられないと腕を下げた意味がないし、そこは絶対条件」と、強打者の懐をえぐるイメージを膨らませた。２２年の１軍定着後、最少の１６登板に終わった今季を経て、モデルチェンジを決断。「きれいな球ではなくて、打