ソフトバンク・東浜巨投手（３５）が国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使することが７日、分かった。２３年に権利を取得しており、今季で３年契約が終了。最近２年は補強と世代交代の波にのまれて登板機会を減らしたが、出番を求め、近日中に表明する方向だ。今季は７登板で４勝２敗、防御率２・５１。先発ローテに定着できなかったものの、谷間では常にスタンバイしていた。ウエスタン・リーグでも７勝３敗、１・８５の好