楽天にドラフト育成２位で指名された日本海リーグ石川の大坪梓恩（しおん）外野手（２１）が７日、金沢市内で入団交渉に臨み、支度金２７０万円、年俸２５０万円（金額はいずれも推定）で基本合意した。「プロ野球選手になるんだなとやっと実感しました。１日でも早く支配下に上がれるように、そして１軍で活躍できるように、全力で頑張っていきたいです」と意気込みを語った。身長１９０センチ、体重１１０キロと大柄な体格が