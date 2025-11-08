Ｊ２で１２位の北海道コンサドーレ札幌は８日、ホームで１５位の大分と対戦する。７日は雨天の中、宮の沢で冒頭１５分のみ報道陣に公開し、最終調整した。前節２日の千葉戦（２●５）で、Ｊ１復帰の可能性がなくなった。明確な目標が消えた中での戦いになるが、柴田慎吾監督（４０）は「プロとして、どんな状況だろうとコンサドーレの勝利のためにベストを尽くす。昇格がなくなったからといって若手にチャンスを与えるとかは