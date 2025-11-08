◇スポニチ主催女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック第2日（2025年11月7日滋賀・瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）【ILOVEJAPAN（2）】アディティ・アショク（27＝インド）が21年の東京五輪以来となる日本にやって来た。東京五輪では4位に入り、知名度は急上昇。「インドを代表して出られて楽しかった。一番の思い出は霞ケ関CC。世界中を回ってますけど、自分のキャリアの中で一番のコース」と大絶賛だった。幼い頃