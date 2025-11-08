お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が7日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。薄毛に葛藤していることから見る奇妙な夢を明かした。酒ビンのルーレットで止まった小杉は「僕ね、ご存知のように髪の毛をいろいろ気にしながら生きてる」と薄毛に悩んでいることを前置きした。これに千鳥・大悟が「へぇ…何でですか?」と、とぼけると即座に「お前分かるやろ!言わすな」とツ