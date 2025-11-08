名古屋市にある居酒屋の敷地内で救急隊員の男性を突き飛ばすなどしたとして、愛知県警は8日までに、公務執行妨害の疑いで山下斐紹容疑者（32）を現行犯逮捕した。県警によると、中日などでプレーした元プロ野球選手とみられる。