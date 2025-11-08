ボートレースまるがめの開設73周年記念競走「G1京極賞」は2日目。注目は12Rドリーム戦だ。馬場は2走目に6着と大敗したが足は悪くない。マイペースのイン戦に運んで押し切る。西山が機力劣勢だけに白井のセンター戦を対抗視。宮地はカドから機敏に立ち回って上位争いへ。関はアウトから角度良く捲り差して食い下がる。＜1＞馬場貴也足は普通くらいだと思うけど、別に気になるところはない。いいところもちょっと分からない