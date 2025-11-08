日本サッカー協会は7日、イングランド遠征に臨むU―22日本代表メンバーを発表し、大岩剛監督（53）が都内で会見した。招集全26人を05年生まれ以降の28年ロサンゼルス五輪世代で編成し、U―20W杯チリ大会メンバー12人を選出。同大会まで指揮した船越優蔵監督からバトン受け、第2次政権が本格始動する大岩監督は「融合もだし、まず我々のすべきこと、チームとしての約束事を共有することがスタートになる」と語った。今遠征ではU