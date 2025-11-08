島根県出身の野球少年は小、中、高と、甲子園を目指して日々練習に明け暮れた。そんな野球一筋だった近藤来希（23＝兵庫）が大学に進学すると、いつの間にやらボートレースの魅力にひかれていく。「最初は大学の先輩に初めてボートレース尼崎に連れて行ってもらいました。一目見てかっこいいと思った。それからはいろいろ調べて試験に挑戦しました」3回目の受験で見事に合格。養成所もそれほど苦にせず、淡々と1年を過ごして