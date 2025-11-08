米情報サイト「トレード・ルーマーズ」は６日（日本時間７日）、トップＦＡ選手５０人のリストを発表した。日本人トップは４位の村上宗隆内野手（２５）で、年俸３４億５０００万円。予想される移籍先には、メッツなどが挙がった。西武の今井達也投手（２７）は７位の高評価。巨人の岡本和真内野手（２９）は１９位、カブスからＦＡになった今永昇太投手（３２）は２２位に入った。メジャー移籍を目指すＮＰＢトップ選手への、