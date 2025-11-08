◇フィギュアスケートグランプリ（GP）シリーズ第4戦NHK杯第1日（2025年11月7日大阪・東和薬品ラクタブドーム）第2戦中国杯を制した佐藤は2位発進に納得の表情を浮かべた。冒頭の4回転ルッツは回転不足となりながらも着氷。以降は大きなミスなく滑りきり、首位鍵山に1・91点差とし「体が動けているのを感じていたし、しっかりとまとめられたことがうれしい。いい滑り出しができた」と振り返った。今大会で3位以内に入れ