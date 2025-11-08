◇フィギュアスケートグランプリ（GP）シリーズ第4戦NHK杯第1日（2025年11月7日大阪・東和薬品ラクタブドーム）女子SPで坂本は今季自己ベストとなる77.05点で首位発進した。冒頭の3回転ルッツを着氷。その後も大きなミスなく滑りきり、演技を終えると力強く拳を握りしめた。この日の午前までは極度の緊張状態だったが「試合になったら落ち着いていた。納得のいく演技ができた」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。第1戦2