【ロサンゼルス共同】米音楽界で最高の栄誉とされる第68回グラミー賞の各賞候補が7日発表され、ジャズ作曲家、挾間美帆さんのアルバム「リブ・ライフ・ディス・デイ」の収録曲が最優秀インストゥルメンタル作曲賞にノミネートされた。