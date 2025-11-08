【4R】アマ時代はチームパシュートやポイントレースなどの長距離種目で数々の優勝を飾った生野。予選4Rは内に詰まり一瞬ヒヤリ。だが立て直し、別線勢を力でねじ伏せた。「なめられたらいかんと思い、突っ込んだ」。準決も集中力を高める。9月の当地決勝では同期の野中龍之介（神奈川）とゴール前で激しいデッドヒート。前々回の岸和田では2度目のVをもぎ獲った。「地元初Vが目標。準決も気合を入れて走る」。この一戦は土生と