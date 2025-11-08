日本相撲協会は7日、大相撲九州場所（9日初日、福岡国際センター）の取組編成会議を開き、2日目までの取組を決めた。2場所連続6度目の優勝を目指す横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は初日に元大関の小結・高安、2日目は伯桜鵬と対戦する。十両以上の休場力士は幕内・明生1人となった。この日、大の里は福岡市西区の二所ノ関部屋で調整。本場所で使用する青色の締め込み姿で四股、てっぽう、すり足などの基礎運動で約1時間、汗