【ロサンゼルス＝後藤香代】米音楽界最高の栄誉とされる第６８回グラミー賞の各部門賞候補が７日に発表され、人気ラッパーのケンドリック・ラマーさんが「最優秀アルバム」など主要３部門を含む最多８部門で九つのノミネートを獲得した。ラマーさんはアルバム「ＧＮＸ」やシングル「ｌｕｔｈｅｒ」などが評価された。歌手のレディー・ガガさんはアルバム「ＭＡＹＨＥＭ」とシングル「Ａｂｒａｃａｄａｂｒａ」などで７部門の候