昨夜、砺波市の国道で道路を歩いていた90代の女性が軽乗用車にはねられ死亡しました。砺波警察署によりますときのう午後7時30分頃、砺波市苗加の国道359号交差点付近で近くの事務員、河邉千鶴乃さん（92）が、国道を砺波市大辻方向から走ってきた軽乗用車にはねられ、搬送先の病院で死亡しました。死因は外傷性大動脈損傷でした。軽乗用車を運転していた砺波市山王町の23歳の男性会社員にけがはありませんでした。現場は信号機のな