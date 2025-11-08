中国政府はレアアースの輸出規制の強化を1年間停止すると正式に発表しました。先月30日、韓国で行われた米中首脳会談での合意を受け、中国商務省は7日、レアアースの輸出規制の強化について7日から来年11月10日まで停止すると正式に発表しました。ただ、アメリカのホワイトハウスは中国側がレアアースの輸出規制を「事実上撤回する」と説明しており、双方の認識に食い違いが生じています。さらに、中国政府は4月にも7種類のレアア