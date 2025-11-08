ＮＹ各市場１時台ダウ平均は３１６ドル安ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式7日（NY時間12:16）（日本時間01:16） ダウ平均46596.06（-316.24-0.67%） ナスダック22603.37（-450.62-1.95%） CME日経平均先物49870（大証終比：-440-0.88%） 欧州株式7日GMT16:16 英FT100 9681.11（-54.67-0.56%） 独DAX 23534.31（-199.71-0.84%） 仏CAC40 7947.94（-16.83-0.21%） 米国債