スポーツ専門局ESPN電子版が、今オフのFA選手をランキングして契約総額を予想し、日本選手では西武・今井が最上位の5位で6年総額1億3500万ドル（約207億円）の契約を予想された。次いでヤクルト・村上が10位で5年総額8000万ドル（約122億円）。20位が今永で3年総額4350万ドル（約67億円）、21位が巨人・岡本で3年総額3600万ドル（約55億円）と予想された。