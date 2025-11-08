7日夜、福岡空港に着陸した全日空機からオイルが漏れ出し、およそ1時間にわたって滑走路脇の誘導路で立ち往生しました。全日空によりますと、7日午後8時ごろ、羽田発の全日空267便が福岡空港に着陸後、滑走路脇の誘導路で停止しました。油圧系の不具合を示すアラートが出て、関係者が機体の周辺を確認したところ、油圧オイルが漏れていたということです。航空機はボーイング787型機で、けん引車に引っ張られ、予定より1時間遅れて