7日夕方、鳥取県南部町の養豚場で火災が発生しました。従業員2人と連絡が取れていません。火事があったのは、南部町の養豚場「ファロスファーム西伯農場」です。消防によりますと、7日午後5時30分ごろ、管理者や近隣住民から「豚舎が燃えている。爆発もしていて黒煙が出ている」といった内容の通報が多数ありました。警察によりますと、11人の従業員のうち2人と連絡が取れていません。ほかの9人は無事が確認されていますが、このう