MLB公式サイトなど複数の米メディアが、ヤクルト・村上が7日（日本時間8日）にポスティングされる見込みと報じた。同日に申請されれば、交渉期限は12月22日（同23日）までとなる。公式サイトは「村上のメジャー移籍のカウントダウンが始まった」と記し、22年に3冠王を獲得したことなどにも触れた。