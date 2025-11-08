「自然と調和する未来」を掲げるスキンケア＆フレグランスブランド【ROAlív（ロアリブ）】から、ホリデーシーズンを彩る限定香水「マインドセンス ラブワージィ」が2025年11月20日(木)に登場します。果実の甘やかさと優美な花々が重なり合う幻想的なグリーンフローラルノートが印象的。冬の街に似合う、透明感とあたたかみを兼ね備えた香りで、あなたの毎日にそっと愛を灯してくれます。