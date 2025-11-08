プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚バラ肉とニラのチャプチェ風」 「エノキのせ中華冷や奴」 「カボチャの煮物」 の全3品。 ピリッとした辛さがアクセントのチャプチェに中華風の冷や奴、ホッとする味の煮物です。【主菜】豚バラ肉とニラのチャプチェ風 フライパン1つで出来る、お手軽レシピ。ご飯にのせて丼にしても良いですよ。 ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー：473Kc