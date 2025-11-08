ハイテクの売りなど目立ち、米株は軟調＝米国株序盤 きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均、ナスダックともにマイナス圏。前日比は、ダウ工業株３０種平均が７６．０７ドル安の４万６８３６．２３ドル、ナスダック総合指数が２７２．５８安の２万２７８１．４１。 今日の米株式市場は全般に軟調。リスク警戒の動きが広がっている。時間外での動きから寄り付きからマイナス圏推移となったダウ平均は、２６０ドル安から１００