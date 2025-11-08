韓国プロサッカー連盟（以下、連盟）は10月30日に2025年度第5次理事会を行った。【写真】Kリーグ人気チア、ド迫力の美貌今回の理事会では、昇格プレーオフの大会要項確定、外国籍選手制度の改正、U-22選手義務出場規定の改正などの案件を審議・議決した。まず、2025年シーズンのKリーグ昇格プレーオフの大会要項が確定した。今回の昇格プレーオフは、Kリーグ1の11位とKリーグ2の2位が対戦する「昇格プレーオフ1」、そしてKリーグ1