ルイ・シュベゼールさん（元ルノー会長）フランス紙ルモンドによると6日死去、83歳。42年7月生まれ。86年にルノーに入社し、92年に会長兼最高経営責任者（CEO）に就いた。99年の日産自動車との資本提携を主導した。（ブリュッセル共同）