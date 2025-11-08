暮らしを彩るライフソリューションブランド「KEYUCA（ケユカ）」がプロデュースするスイーツブランド「DOLCE FELICE（ドルチェフェリーチェ）」より、今年も心ときめくクリスマスケーキが登場♡2025年のテーマは、家族や大切な人と囲む“幸せのひととき”。苺の王道デコレーションから、見た目も可愛い限定ケーキまで、選ぶ時間からワクワクが止まりません。予約は数量限定