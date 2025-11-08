経済産業省は7日、与野党6党が合意したガソリンの暫定税率の年内廃止に向けて、石油元売り各社への補助金を段階的に引き上げると発表しました。現在、ガソリン1リットルあたり10円の補助金が支給されていますが、11月13日に15円、27日に20円に引き上げ、12月11日には暫定税率と同じ25.1円に引き上げます。また、軽油についても、現在の1リットルあたり10円の補助金を、11月13日に15円に引き上げ、27日には暫定税率と同じ17.1円に引