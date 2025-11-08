ミシガンは現況、期待ともに弱く、予想を大きく下回る＝NY為替 ミシガン大学消費者信頼感指数は、現況指数が過去最低となる52.3まで低下、期待指数も49.0と予想及び前回より弱く、全体の数字も予想を大きく下回った。 ドル円は153円20銭前後と影響は限定的にとどまっている。 USDJPY 153.19