ＮＹ各市場０時台ダウ平均は１５８ドル安ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式7日（NY時間11:03）（日本時間00:03） ダウ平均46753.55（-158.75-0.34%） ナスダック22768.54（-285.45-1.24%） CME日経平均先物50085（大証終比：-225-0.45%） 欧州株式7日GMT15:03 英FT100 9655.32（-80.46-0.83%） 独DAX 23547.02（-187.00-0.79%） 仏CAC40 7934.66（-30.11-0.38%） 米国債