住宅不動産向けプラットフォームのオープンドアは損失が予想を超え軟調＝米国株個別 住宅不動産向けプラットフォームのオープンドア・テクノロジーズ＜OPEN＞は一株当たり損失が１２セントと予想の７．６セントを超えたこともあって、時間外で一時２０％の下げ。そこからは戻すも５％超の下げとなっている。 オープンドア・テクノロジーズ＜OPEN＞6.21（-0.36-5.41%）