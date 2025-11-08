物流ドライバー不足が懸念される中、宅配便の再配達を減らすため、国土交通省が「置き配」を標準サービスに追加する方針を決めました。国交省によりますと、2025年4月時点で宅配便の再配達率は減少してきているものの8.4％で、目標としていた6％には至っていませんでした。「2024年問題」に伴いドライバー不足の深刻化が懸念されるなか、国交省は再配達を減らすため玄関先に置いて受け取ってもらう「置き配」を宅配便の標準サービ