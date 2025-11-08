【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、午前10時現在は前日比117.25ドル安の4万6795.05ドルを付けた。相場を押し上げてきた人工知能（AI）関連の銘柄を中心に、株価の過熱を警戒した売り注文が先行した。