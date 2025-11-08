警察車両の赤色灯7日午後8時15分ごろ、北海道美唄市光珠内町北の国道12号で「複数台の車の事故が発生した」と110番があった。美唄署によると、車6台が絡む事故で男女3人が搬送され、このうち女性1人の死亡が確認された。署が詳しい状況を調べている。現場はJR光珠内駅から北東に約650メートル。片側1車線の緩やかなカーブで、事故当時は路面が凍った状態だったという。