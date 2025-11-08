６日、ペットの健康管理システムについて説明するドイツのＭＥＴＡＶＩＴＡＬのスタッフ。（上海＝新華社記者／藍建中）【新華社上海11月7日】上海市で開かれている中国国際輸入博覧会では今年、ペット産業の展示エリアが初めて設けられた。スマート家電やトレンド玩具と並ぶ新たなライフスタイル分野として注目を集めている。展示エリアには、中国市場で人気のブランドをはじめ、世界26の有名ペットブランドが集結。ペットフ