高市早苗首相が初の衆院予算委員会で本格論戦に臨んだ７日、首相は午前３時から首相公邸でスタッフと勉強会を行った。予算委では、立憲民主党の黒岩宇洋議員が、午前３時からの勉強会のために「レクに向けて役所の職員は２時半には出勤していると聞いた。役所の職員だけでなくて、国会の警備や衛視の方々、聞くところのよると約１００人くらい規模の皆さんが待機している。では何時ごろに家を出たのかなと。中には泊まられた方