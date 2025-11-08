旅先で「下着がかさばる」「乾きにくい」「長時間の移動がつらい」と感じたこと、ありませんか？そんな旅の悩みに寄り添う新アイテムが登場。グンゼが手がけるブランド「SEESAY（シセイ）」より、わずか25gのノンワイヤーブラ「エアヴェールブラ」と27gのセットショーツが誕生しました。軽さと速乾性、そして快適なフィット感を兼ね備えた“旅する下着”は、あなたの旅をもっと自由にしてくれます。 軽さ25g！