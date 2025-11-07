ドル円は１５３円台前半で神経質な動き＝NY為替 日本時間午後１１時３９分現在のドル円は１ドル＝１５３．１９円。きょうの為替市場は東京午前に米早期利下げ期待の高まりなどを受けてドル売りとなり１５２円８０銭台を付けた後、米債利回り上昇を受けてロンドン市場にかけて上昇。１５３円５４銭を付けた。しかし、その後米債利回りが低下したことで１５３円００銭前後まで売りが出た。欧州株、米株先のやや軟調な動きを受け