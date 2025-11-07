日本時間０時００分に米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（11月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（11月）00:00 予想54.1前回53.6（ミシガン大学消費者信頼感指数)