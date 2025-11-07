カナダ雇用統計の強さを受けて進んだカナダ買い。ドルカナダは１．４１１０台から１．４０５６を付けた。その後１．４０８０台まで上昇とドル安カナダ高一服も、戻りは限定的。カナダの雇用は非正規が中心。オンタリオ州に集中となっており、トロントブルージェイズがメジャーリーグでWSに進出した影響などが指摘されている。特殊事情も混みとあって、影響を過大視することに警戒感も、それを踏まえても強めとの