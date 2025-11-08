2003（平成15）年11月8日、カンボジア南東部コンポンチャムで、日本とカンボジアの外交関係樹立50周年を記念して、メコン川に架かる橋の上を両国の市民らが行進し、友好と平和を誓った。橋は日本の無償援助で建設された全長1360mの「KIZUNA（きずな）橋」。橋のたもとでは阿波おどりが披露された。